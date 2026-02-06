Появились кадры из омской школы, где восьмиклассник выпал из окна

Из окна третьего этажа школы No 86 на улице Магистральной в Омске выпал ученик . В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия

После урока мальчика задержал учитель, рассказал источник 360.ru. Ребенок вывалился из окна прямо на глазах педагога. Тот не смог удержать школьника.

ЧП произошло за пару минут до звонка на седьмой урок. Предварительно, по информации источника 360.ru, мальчика в школе булили за внешность. Ребенок был забитым, «постоянно стоял в углах и сидел в телефоне».

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников школы.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников школы по исполнению обязанностей, связанных с обеспечением безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас восьмиклассник в тяжелом состоянии находится в реанимации.