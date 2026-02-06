Мальчик выпал из окна в школе Омска

В школе № 86 на Магистральной улице в Омске ученик выпал из окна третьего этажа. На месте работают правоохранители, сообщили 360.ru в пресс-службе УМВД России по Омску.

«Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают персонал школы, подростков и родителей», — сказал представитель министерства.

Источник 360.ru сообщил, что мальчика могли буллить в школе. Предварительно, речь идет об ученике восьмого класса.

По данным источника, после падения из окна ребенок выжил.

Ранее в Люберцах 12-летняя девочка чудом осталась жива после падения с 25-го этажа многоквартирного дома. Ребенок упал в сугроб, что смягчило удар. Пострадавшую в стабильном состоянии доставили в больницу.