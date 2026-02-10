Появились кадры из Хабаровского края, где 25 вагонов сошли с рельсов

Прокуратура показала видео из Хабаровского края, где 25 вагонов сошли с рельсов

В Хабаровском крае 25 вагонов с углем сошли с рельсов. Из-за закрытия участка два пассажирских поезда вернулись в пункты отправления, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Авария произошла на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Сначала прокуратура сообщала о 10 сошедших с рельсов вагонах с углем. По уточненной информации, их оказалось 25, из которых 21 вагон опрокинулся. Никто не пострадал. К месту ЧП выдвинулся аварийно-восстановительный поезд.

Движение на участке, где случилась авария, приостановилось. Из-за этого произошла задержка двух пассажирских поездов № 351/352 — они вернулись в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Ущерб от аварии превысил миллион рублей.

Ранее в районе имени Лазо на юге Хабаровского края 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.