Грузовой поезд сбил девушку-подростка под Хабаровском

Грузовой поезд сбил 17-летнюю девушку около Хор в районе имени Лазо Хабаровского края. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

«Пострадавшая госпитализирована, девушке оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, подросток переходила железнодорожные пути в неположенном месте, когда приближался поезд. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Хабаровская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законов о безопасности на железной дороге. Особое внимание уделят профилактике детского травматизма и оценят действия ответственных.

