Вагоны с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

Следователи завели дело после схода с рельсов 10 вагонов с углем под Хабаровском

Перевозивший уголь грузовой поезд попал в аварию на перегоне Датта — Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае. Как сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, с рельсов сошли 10 вагонов, из которых восемь опрокинулись.

В ведомстве уточнили, что частичный сход состава произошел около 21:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Движение на участке железной дороги приостановили. Из-за перекрытия задержался пассажирский состав. Для ликвидации последствий схода вагонов на место выехал аварийно-восстановительный поезд.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Транспортные следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце минувшей недели пустой грузовой вагон сошел с рельсов на перегоне Качалино — Котлубань в Волгоградской области. По данным Южной транспортной прокуратуры, в результате ЧП никто не пострадал.