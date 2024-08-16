Появились кадры горящего ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ

Загоревшийся после удара ВСУ ТЦ «Галактика» сняли на видео

Расположенный в Петровском районе Донецка торговый центр «Галактика» охватил мощный пожар после удара украинских боевиков. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

На опубликованных кадрах здание заволокло густым черным дымом, через который пробиваются языки пламени.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что при обстреле Донецка пострадали семь мирных жителей, включая подростка. Он подчеркнул, что это предварительные данные.

«Здание торгового центра „Галактика“ в Петровском районе охватил огонь. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы № 14», — сообщил Пушилин.

Глава региона добавил, что пламя в пострадавшем торговом центре распространилось на 10 тысяч квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, но продолжающийся обстрел вынудил их отъехать на безопасное расстояние.