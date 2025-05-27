Появились фото со столкнувшимися самолетами в аэропорту Минвод

Фото: 360.ru

В аэропорту Минеральных Вод произошел инцидент. Два самолета столкнулись. Один из них, вероятно, принадлежал Александру Ткачеву — бывшему главе Кубани и экс-министру сельского хозяйства России. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Legacy 600, прибывший из Москвы, при заходе на стоянку задел крылом другой такой же самолет.

На борту прибывшего судна находились три пассажира и четыре члена экипажа, на втором — никого не было. В результате столкновения на припаркованном бизнес-джете появилась 30-сантиметровая трещина.

Фото: 360.ru
1/6
Фото: 360.ru
2/6
Фото: 360.ru
3/6
Фото: 360.ru
4/6
Фото: 360.ru
5/6
Фото: 360.ru
6/6

Ранее в сочинском аэропорту самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца на взлетно-посадочной полосе. Superjet-100 возвращался из Тель-Авива.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте