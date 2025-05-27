Появились фото со столкнувшимися самолетами в аэропорту Минвод

В аэропорту Минеральных Вод произошел инцидент. Два самолета столкнулись. Один из них, вероятно, принадлежал Александру Ткачеву — бывшему главе Кубани и экс-министру сельского хозяйства России. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Legacy 600, прибывший из Москвы, при заходе на стоянку задел крылом другой такой же самолет.

На борту прибывшего судна находились три пассажира и четыре члена экипажа, на втором — никого не было. В результате столкновения на припаркованном бизнес-джете появилась 30-сантиметровая трещина.