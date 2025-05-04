Самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту

В сочинском аэропорту самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Superjet-100 возвращался из Тель-Авива. Едва коснувшись земли, борт сбил животное, внезапно выбежавшее на взлетно-посадочную полосу.

«После этого борт зарулил к месту стоянки. Информации о каких-либо повреждениях самолета не поступало», — уточнил Shot.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее водовоз протаранил самолет авиакомпании Emirates в Домодедове. Водитель спецтехники врезался в лайнер, готовившийся к рейсу в Дубай. Никто из пассажиров не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку.