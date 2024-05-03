Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме в Химках | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 12:02 Появились фото и видео с места взрыва в жилом доме в Химках Источник 360.ru показал кадры с места взрыва в квартире в Химках

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Экстренные службы прибыли на место взрыва в жилом доме в Химках. Источник 360.ru показал кадры с места ЧП.

На фото видно, что из-за взрыва пострадала стена здания. Полиция перекрыла улицу. На месте работают сотрудники газовой службы, медики и спасатели.

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Пресс-служба Следственного комитета по Московской области сообщила, что по факту взрыва началась проверка. Из-за ЧП разрушилась стена, произошло задымление.

«Причина произошедшего устанавливается», — указали в ведомстве.

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Звук взрыва раздался примерно в 06:00 в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома. Из-за взрывной волны пострадали фасад и оконные рамы здания. Информации о пострадавших не было. По данным подмосковной прокуратуры, здание не было газифицировано.