Фасад многоэтажки в Химках повредило после взрыва в квартире | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 11:12 Фасад многоэтажки в Химках повредило после взрыва в квартире Прокуратура начала проверку после взрыва в многоэтажке в Химках

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Взрыв прогремел ранним утром в одной из многоэтажек на Совхозной улице в Химках. Прокуратура Московской области начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 3 мая около 06:00 в квартире на 10-м этаже «произошел хлопок» с последующим задымлением. В доме повредило оконные рамы и фасад. Информация о пострадавших не поступала. Здание не газифицировано, уточнили в прокуратуре.

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«На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб Химкинский городской прокурор Денис Андреев», — передали в пресс-службе.

На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что повреждения серьезные. Стену у окна буквально разломило пополам, плита частично вывалилась.

Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области

В пресс-службе МЧС России по Московской области 360.ru рассказали, что в квартире произошел пожар.

«У нас проходит как пожар, 18 квадратных метров. Без пострадавших», — ответили в министерстве.

В местном Telegram-канале «Химки» жители сообщили, что в квартире взорвался холодильник. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее пожар произошел в доме на улице Родионова в Химках. На 10-м этаже здания вспыхнул балкон. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.