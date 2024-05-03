Фасад многоэтажки в Химках повредило после взрыва в квартире | 360°

Эксклюзив

03 мая 2024, 11:12

Фасад многоэтажки в Химках повредило после взрыва в квартире

Прокуратура начала проверку после взрыва в многоэтажке в Химках

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Взрыв прогремел ранним утром в одной из многоэтажек на Совхозной улице в Химках. Прокуратура Московской области начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 3 мая около 06:00 в квартире на 10-м этаже «произошел хлопок» с последующим задымлением. В доме повредило оконные рамы и фасад. Информация о пострадавших не поступала. Здание не газифицировано, уточнили в прокуратуре.

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«На месте координирует действия правоохранительных и специальных служб Химкинский городской прокурор Денис Андреев», — передали в пресс-службе.

На кадрах, которые опубликовала прокуратура, видно, что повреждения серьезные. Стену у окна буквально разломило пополам, плита частично вывалилась.

Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области
Прокуратура Московской области

В пресс-службе МЧС России по Московской области 360.ru рассказали, что в квартире произошел пожар.

«У нас проходит как пожар, 18 квадратных метров. Без пострадавших», — ответили в министерстве.

В местном Telegram-канале «Химки» жители сообщили, что в квартире взорвался холодильник. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее пожар произошел в доме на улице Родионова в Химках. На 10-м этаже здания вспыхнул балкон. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.

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