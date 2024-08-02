Появились фото с места происшествия с поездом на станции Марк в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка на станции Марк Савеловского направления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем 2 августа. В результате столкновения пострадали женщина 1998-го и ребенок 2020 года рождения, их отвезли в больницы. Причины произошедшего устанавливаются.

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения», — подчеркнули в пресс-службе.

Также проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сообщило ведомство в Telegram-канале.

В начале июля 47-летний мужчина скончался под колесами пассажирского поезда на станции «Волгодонская» в Ростовской области. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.