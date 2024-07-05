Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области
Мужчина попал под колеса пассажирского поезда на станции «Волгодонская» в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО.
По предварительным данным, машинист попытался применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте.
Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.
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