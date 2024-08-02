Поезд сбил женщину на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: поезд сбил женщину в районе Лианозово в Москве

Фото: РИА «Новости»

Днем в пятницу поезд сбил женщину в районе Лианозово, на платформе остался ее ребенок. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Заявление в экстренные службы подал очевидец. Он утверждает, что на руках у него остался ребенок пострадавшей, ее состояние неизвестно. Дополнительная информация уточняется.

Upd: По данным источника 360.ru, пострадала женщина 1998 года рождения, ее отвезли в Боткинскую больницу. Ребенок 2020 года рождения также получил травмы, его отправили в Тушинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

В июле поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы. ДТП произошло в Даниловском районе, на Павелецком направлении Московской железной дороги.

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте