Появились фото и видео с места аварии с автобусом на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе на юго-западе Москвы рейсовый автобус врезался в грузовик дорожной службы, пострадали четыре человека. Корреспондент 360.ru снял фото и видео на месте происшествия.

Автобус направлялся от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» в поселок городского типа Дрожжино. В нем находились 10 человек, включая водителя. Передняя часть автобуса из-за удара взлетела примерно на метр от дороги.

«На фото видно обувь под автобусом. На момент, когда проезжал, пассажиры были еще внутри», — рассказал 360.ru один из очевидцев.

Он предположил, что водитель погиб, но ошибся — мужчина выжил и отправлен в Городскую клиническую больницу имени Юдина. У всех пострадавших — сотрясение головного мозга.

Причины ДТП устанавливаются.

