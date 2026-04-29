В Подмосковье автобус въехал в попавшую в ДТП иномарку

В Кашире пятеро пострадали после наезда автобуса на попавшую в ДТП иномарку

В Кашире пять человек пострадали после столкновения автобуса с легковым автомобилем, который находился на дороге после ранее произошедшей аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

ДТП произошло около 10:15 на 117-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель автобуса Fiat наехал на стоявший после аварии Volkswagen.

В результате происшествия за медицинской помощью обратились пять человек, получивших травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ране на Варшавском шоссе в Москве автобус столкнулся с коммунальной техникой, в результате чего пострадали четыре человека.