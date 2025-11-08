Появились детали взрыва газа в доме в Тульской области

СК: взрыв газа в доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ

Взрыв газа в поселке Куркино Тульской области произошел во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел в момент проведения ремонтных работ. Госпитализировали четырех человек, число пострадавших устанавливается», — заявили в ведомстве.

СК завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Врио главврача Ефремовской районной клинической больницы Александр Котов отметил, что пострадавшие изначально поступили в травматологическое отделение, его слова привели «Вести-Тула». Двух пациентов перевели в Тульскую областную клиническую больницу, им оказали квалифицированную медпомощь.

Губернатор региона Дмитрий Миляев в субботу утром сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Куркине. В результате ЧП частично обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Из дома эвакуировали 10 человек, им предоставили пункты временного размещения.