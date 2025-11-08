Взрыв газа обрушил подъезд в трехэтажном доме в Тульской области

В тульском поселке Куркино утром 8 ноября произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

В результате ЧП частично обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровли и перекрытия второго и третьего этажей. На месте происшествия работают оперативные службы и городская администрация.

По словам Миляева, для жильцов дома организовали пункт временного пребывания в школе № 1 на Октябрьской улице.

«На место происшествия направлено семь бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут. Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу», — написал губернатор.

Позже он добавил, что пострадавших трое. С места ЧП эвакуировали 10 жильцов, они находятся у своих родственников.

Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. К работам привлекли 24 человека и 10 единиц техники.

По словам очевидцев, взрыв был такой мощности, что едва не выбило окна в соседних домах.

«Слышали, как громыхнуло очень сильно. Еще чуть-чуть — и выбило бы стекла. На место быстро прибыли пожарные машины», — рассказала собеседница 360.ru.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв. Причиной мог стать газовый баллон, используемый при монтаже натяжных потолков.