Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех

Миляев сообщил о четырех пострадавших при взрыве газа в доме под Тулой

Число пострадавших жильцов в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до четырех. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«За медицинской помощью обратился еще один человек, его направили в Ефремовскую больницу. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека», — написал он.

В пресс-службе МЧС по региону добавили, что на месте работают 90 человек личного состава и 25 единиц техники.

«Спасатели произвели деблокировку из-под завалов одного человека. В результате происшествия пострадали четыре человека, эвакуированы 10 человек», — заявили в ведомстве.

По данным РИА «Новости», всего пострадали пять человек. В больницы доставили троих, еще двоим оказали помощь на месте. Серьезные травмы получили женщина и мужчина, среди пострадавших несовершеннолетних нет.