Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области выросло до четырех
Миляев сообщил о четырех пострадавших при взрыве газа в доме под Тулой
Число пострадавших жильцов в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до четырех. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«За медицинской помощью обратился еще один человек, его направили в Ефремовскую больницу. К настоящему времени общее количество пострадавших составило четыре человека», — написал он.
В пресс-службе МЧС по региону добавили, что на месте работают 90 человек личного состава и 25 единиц техники.
«Спасатели произвели деблокировку из-под завалов одного человека. В результате происшествия пострадали четыре человека, эвакуированы 10 человек», — заявили в ведомстве.
По данным РИА «Новости», всего пострадали пять человек. В больницы доставили троих, еще двоим оказали помощь на месте. Серьезные травмы получили женщина и мужчина, среди пострадавших несовершеннолетних нет.
ЧП произошло утром 8 ноября. Взрыв частично обрушил торцевую стену первого подъезда, перекрытия и кровли второго и третьего этажей. На месте происшествия прибыли оперативные службы и городская администрация.
Следственный комитет завел уголовное дело, областная прокуратура взяла расследование под свой контроль. Для жильцов дома приготовили пункты временного размещения — всего 10 человек. Очевидцы рассказывали 360.ru, что при взрыве могли пострадать два сотрудника газовой службы.