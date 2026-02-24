Появились данные о выживших при взрыве у Савеловского вокзала полицейских

Mash: выжившие при взрыве в Москве полицейские в стабильно тяжелом состоянии

Двое сотрудников Госавтоинспекции, пострадавших при взрыве на площади Савеловского вокзала, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

По данным журналистов, у правоохранителей диагностировали многочисленные осколочные раны ног, рук и тела.

ЧП произошло сегодня ночью. Стражи порядка были в патрульной машине, когда к ним подошел мужчина. После раздался взрыв неизвестного устройства. В итоге один сотрудник ДПС скончался, еще двое получили ранения, их оперативно отвезли в больницу и оказали необходимую помощь.

По предварительной информации, злоумышленник скончался на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот взрывных устройств. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.