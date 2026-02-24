После гибели полицейского при взрыве у Савеловского вокзала возбудили дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС возбудили после взрыва в Москве на площади Савеловского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Происшествие случилось в ночь на 24 февраля. К сотрудникам Госавтоинспекции подошел человек, после чего взорвалось неизвестное устройство. Один правоохранитель скончался. Еще двое пострадали, их госпитализировали. По предварительным данным, злоумышленник умер на месте ЧП.

«По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК России (незаконный оборот взрывных устройств)», — заявили в ведомстве.

Следователи и криминалисты прибыли на место происшествия. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий. В Следкоме отметили, что скоро назначат несколько судебных экспертиз, среди них — медицинская и взрывотехническая.