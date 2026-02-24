Появилось видео с места смертельного взрыва на площади у Савеловского вокзала

На площади Савеловского вокзала в Москве, где ночью случился взрыв, продолжают работать правоохранители. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

ЧП произошло 24 февраля после полуночи. К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, которые находились в патрульной машине, подошел неизвестный мужчина. После этого сработало неустановленное взрывное устройство.

В пресс-службе МВД подтвердили, что в результате случившегося один правоохранитель скончался. Еще двое получили ранения ранения, их госпитализировали.

Сам злоумышленник с места происшествия скрылся. В пресс-службе отметили, что вместе с другими силовыми структурами установят обстоятельства произошедшего. Виновника объявили в розыск, а позже выяснили, что он погиб на месте ЧП.