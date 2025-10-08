Появилась страшная версия пропажи семьи в Красноярском крае

Телефоны пропавшей под Красноярском семьи отключились во время метели

В последний раз мобильные телефоны пропавшей в Партизанском районе Красноярского края семьи Усольцевых подавали сигнал вблизи скал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Спасатели не исключают, что Усольцевы из-за плохой видимости в вечернее время могли провалиться в расщелину в земле. Мобильные телефоны семьи находились в сети в в 22:30 в последний раз в день исчезновения, 28 сентября.

«Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать. Сильный ветер, ввиду погодных условий проблематично запустить коптер. Поиски продолжаются», — отметили правоохранители.

По данным силовиков, Усольцевых в последний раз видели в 12:00, когда они намеревались идти в горы. В тот день погода начала портиться около 16:00.

По прогнозам Гидрометцентра, в районе поисков погода переменчивая. Днем температура воздуха составляет минус пять градусов, небольшой ветер и мокрый снег.

Ранее стало известно, что квадрокоптер обнаружил двух медведей в округе, где ищут Усольцевых.