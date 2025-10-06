Две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе в Красноярском крае

СК: две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе Буратинка

Две случайные туристки видели пропавшую семью в Красноярском крае на подходе к горе Буратинка. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Следователи достоверно установили, что семью туристов на подходе к горе видели женщины-туристки. По их словам, с семьей все было в порядке», — отметили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы главка краевого МВД, к поискам присоединились оперативники управления уголовного розыска, правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения в поселке Кутурчин и повторно провели опрос очевидцев.

В конце сентября 48-летняя женщина, 64-летний мужчина и их пятилетний ребенок отправились в поход в сторону горы Буратинка в Партизанском районе и перестали выходить на связь. Предположительно, на них могли напасть медведи на не контролируемой лесниками территории.

В спасательной операции участвуют более 50 человек, включая сотрудников полиции, жителей окрестных населенных пунктов и добровольцев. Местность обследуют с помощью дронов.