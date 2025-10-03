Двух медведей заметили на месте поиска исчезнувшей семьи под Красноярском

Квадрокоптер обнаружил двух медведей на месте поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель. Коптер заметил в округе двух медведей», — сообщил собеседник агентства.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в поход в урочище «Буратинка» около поселка Кутурчин Партизанского района. Вскоре они перестали выходить на связь.

Одна из версий: на Усольцевых могли напасть дикие звери, писал Telegram-канал Shot. Семья, пропавшая в Красноярском крае, должна была остановиться в домике-куполе с баней в тайге, на Минской петле. Изначально пятилетнюю дочку супруги хотели оставить у бабушки, но потом все-таки решили взять с собой.

Представитель экстренных служб рассказал ТАСС, что на месте исчезновения семьи обнаружили кострище и слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим.

Число участников поиска пропавших людей возросло до двухсот человек. В операции задействованы спасатели, пожарные, полицейские и волонтеры из разных регионов России: Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска. Они исследуют лесные и горные районы.

В Уярском межрайонном следственном отделе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии начали расследование по факту исчезновения туристов. Дело взяли на контроль в прокуратуре.

Глава семейства — любитель походов, его супруга работает психологом. Они планировали пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина. Но что-то пошло не по плану.

Местные жители видели семью с большими рюкзаками у леса. Супруги оставили машину в поселке Кутурчин. Поисковики нашли автомобиль целым и невредимым. Никто из семьи не вернулся к машине ни в день похода, ни вечером, ни на следующий.