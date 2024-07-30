Поисково-спасательные работы завершили на месте ЧП с поездом под Волгоградом

В Волгоградской области завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда, следовавшего из Казани в Адлер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам, и они смогут продолжить свой путь», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники. До этого в ведомстве сообщали, что с пострадавшими в аварии работали психологи МЧС.

Ранее жительница Тольятти, которая ехала на поезде вместе с подругой и внуками, рассказала, что после опрокидывания вагона выбиралась из него по стеклам и в пыли.

Работающие на месте ДТП спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов.

Региональная администрация уточнила, что в ЧП пострадали 52 человек, получившие травмы. В Котельниковскую ЦРБ оказывают медицинскую помощь 11 взрослых и 10 детям, еще троих в тяжелом состоянии отправили в больницы, а 28 человек находятся под амбулаторным наблюдением.