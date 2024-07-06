Поиски выживших под завалами насосной станции Волгограда подтвердили

Власти Волгоградской области заявили о поисках трех человек после взрыва станции

Фото: Телеканал «360»

Спасатели, которые разбирают завалы разрушенной взрывом газа насосной станции на Изобильной улице Волгограда, ищут трех пропавших сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Власти уточнили, что на место происшествия выехала межведомственная рабочая группа во главе
с заместителем губернатора Олегом Николаевым.

«По предварительным данным, два человека погибли, трое могут находиться под завалами — работа экстренных служб продолжается», — заявили в пресс-службе.

Основной предварительной версией случившегося назвали нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Специалисты оценили ситуацию с водоотведением подключенных к станции домов и при необходимости задействуют резервную схему. В момент детонации внутри помещения находились восемь человек.

По данным областного главка СК, при взрыве и обрушении погибли двое рабочих. Ведомство завело уголовное дело о нарушении норм безопасности.

Владевшая станцией ресурсная организация заявила о трех пострадавших. Глава межведомственной рабочей группы Николаев заявил, что пережившие ЧП рабочие находятся в нормальном состоянии.

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