Поиски Ми-8 в Хабаровском крае приостановили до утра

Поиски исчезнувшего вертолета Ми-8 приостановили в Хабаровском крае, потому что в районе стемнело. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Поиски прекращены [до утра]. Там уже темно», — заявил он журналистам.
Ранее пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила, что после пропажи вертолета начали проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшего смерть людей.
Правоохранители отметили, что Ми-8 летел в Магадан из Охотска, в назначенное время не приземлился. На связь вертолет не вышел, при этом радиомаяк аварийный не срабатывал. На борту были пять человек. Сейчас их местоположение неизвестно.
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