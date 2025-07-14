Поиски Ми-8 в Хабаровском крае приостановили до утра

Поиски исчезнувшего вертолета Ми-8 приостановили в Хабаровском крае, потому что в районе стемнело. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Поиски прекращены [до утра]. Там уже темно», — заявил он журналистам.

Ранее пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила, что после пропажи вертолета начали проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшего смерть людей.

Правоохранители отметили, что Ми-8 летел в Магадан из Охотска, в назначенное время не приземлился. На связь вертолет не вышел, при этом радиомаяк аварийный не срабатывал. На борту были пять человек. Сейчас их местоположение неизвестно.