Летевший в Магадан вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке, он летел из Охотска в Магадан. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Воздушное судно должно было приземлиться в 19:00 по местному времени (11:00 по московскому), однако этого не произошло. Его уже начали искать: из Магадана на поиски вылетел Ан-26 «ИрАэро», из Охотска — другой Ми-8. Также к взлету готовят вертолет МЧС.

Пропавший борт принадлежит АПК «Взлет», внутри находятся пять человек, трое членов экипажа и двое техников, добавил источник канала.

Ранее самолет Ан-2, летевший из якутского поселка Жиганск в село Оленек, срочно сел в лесном массиве в 300 метрах от Жиганска. В результате ЧП никто не пострадал. На борту были три человека. На место оперативно отправили сотрудников спасательных служб. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.