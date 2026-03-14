Поиски третьего пропавшего ребенка в Звенигороде осложнила погода

В Звенигороде спасатели и волонтеры продолжают поиски третьего пропавшего ребенка. Специалисты с начала поисков совершили 96 погружений, но погодные условия осложнили работы, сообщила пресс-служба МЧС.

В мероприятиях задействовали сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас» и специалистов ведомства, волонтеров, Национального центра помощи пропавшим детям, представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов и сотрудников правоохранительных органов.

В МЧС уточнили, что работы осложняют вскрытие Москвы-реки, подводное течение и движение льда, температура воды остается низкой.

«Всего к поисковым работам привлекли более 169 человек и 52 единицы техники. Водолазные группы за сутки совершили 22 погружения и обследовали 9,5 тысячи квадратных метров. Порядка 32 километров обследовали с помощью сканирования камерами и эхолотами», — рассказали в ведомстве.

Также специалисты организовали 18 постов визуального наблюдения за акваторией протяженностью порядка 29 километров. Беспилотная авиация с воздуха обследовала 14 километров территории.

Ранее второго из трех пропавших в Звенигороде детей нашли мертвым.