Поиски трех детей в Звенигороде продолжат ночью, если не найдут до темноты

Поисково-спасательные работы в Звенигороде, где пропали трое подростков, продолжат и ночью, если детей не удастся найти. Об этом сообщили РИА «Новости» в центре «Спас Град».

«Поиски продолжаются, потихоньку спускаемся вниз по течению реки, новой информации пока нет. Привлечены все резервы, максимально отрабатываем задачи, на месте будем до окончания всех поисково-спасательных работ. Если понадобится, будем работать в ночь», — сказала собеседница агентства.

Водолазная группа уже просканировала 200 тысяч квадратных метров донной поверхности с помощью гидролокатора бокового обзора и провела визуальный осмотр береговой линии. Спасатели работают в опасных условиях: кромка льда тонкая и рыхлая, поэтому им требуется больше людей для подстраховки.

В Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять в субботу и не вернулись. По словам свидетелей, детей видели в районе реки Москвы.

На берегу нашли следы и личные вещи — шапку. Спасатели обследуют акваторию, совершают погружения. Обстоятельства случившегося выясняются.