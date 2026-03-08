«ЛизаАлерт»: реку в Звенигороде обследуют вертолеты и беспилотники

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали 360.ru подробности о ходе поиска пропавших в Звенигороде подростков. В операции задействовано около 500 человек: полиция, МЧС, авиация и волонтеры.

«Акваторию реки с воздуха обследовали пилоты авиационного крыла „ЛизаАлерт“ — Вертолетный поисково-спасательный отряд „Ангел“, а также направление „Беспилотная авиация“. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. <…> На место выехали специалисты водного направления отряда „ЛизаАлерт“ из Санкт-Петербурга», — рассказали волонтеры.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» отрабатывают задачи в природной среде и обследуют берега реки. Продолжается сбор информации и проверка поступающих свидетельств, добавили в отряде.

Поисковики отработали около 300 километров треков, поиск продолжается, еще не все группы вернулись с задания. Вместе с поисковиками «ЛизаАлерт» работает Следственный комитет, полиция, МЧС, вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», добровольцы беспилотного направления отряда.

Трое 13-летних подростков пропали в Звенигороде 7 марта. В последний раз их видели днем в Игнатьеве. Правоохранители считают, что дети могли утонуть в реке.