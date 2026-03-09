Поисковые мероприятия в Звенигороде: спасатели продолжают поиски пропавших детей

В Звенигороде уже третьи сутки продолжаются интенсивные поисковые работы. Спасатели и волонтеры не прекращают поиски двух детей, которые пропали 7 марта, ушедших из дома и не вернувшихся. Последний раз их видели в районе Москвы-реки, на берегу был найден шарф одного из детей.

Поисковые группы работают круглосуточно. По словам Софии Морозовой, руководителя пресс-службы водолазной группы «ДобротворецЪ», за время поисков выполнено сканирование донной поверхности площадью 200 тысяч квадратных метров с помощью гидролокатора бокового обзора. Также проведено сканирование круговым обзором на площади 35 тысяч квадратных метров и визуальный осмотр береговой линии протяженностью 3 километра. С помощью эхолота был обнаружен объект, требующий проверки.

Спасатели работают в условиях опасности — кромка льда тонкая и рыхлая, особенно это представляет угрозу для водолазов. Поэтому они выезжают тройками: один ныряет, второй страхует, третий руководит действиями. Река разбита на квадраты, и каждый участок тщательно отрабатывается.

Предприниматели и неравнодушные жители Звенигорода активно помогают спасателям, обеспечивая их горячим чаем и едой. «Доброе кафе» осуществляет доставку горячего питания. Наталья Шмелева, начальник отдела по туризму администрации Одинцовского округа, выразила благодарность всем, кто помогает в поисках, и надежду на благополучное завершение событий.