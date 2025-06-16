Мигрант увез екатеринбургскую школьницу в Челябинск и удерживал две недели

Пропавшую в начале июня школьницу из Екатеринбурга нашли в Челябинске. В другой город девочку увез познакомившийся с ней мигрант. Об этом со ссылкой на отца 14-летней школьницы сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Он пояснил, что в районе, где живет семья, часто гуляли приезжие. Но никаких проблем с ними никогда не было.

После исчезновения дочери родители обратились в полицию и к волонтерам. Поиски школьницы продолжались почти две недели, пока оперативники не вычислили, что мобильный телефон девочки находится в Челябинске.

По роумингу они установили адрес и нашли девочку в компании 24-летнего иностранца. По мнению отца, мигрант похитил и совратил ребенка. Он пояснил, что раньше дочь никогда не пропадала без предупреждения. Дожидаться приезда родных девочку отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.

В начале прошлой недели полицейские Санкт-Петербурга задержали приехавшего в город уроженца стран ближнего зарубежья при попытке похищения девушки. Сначала иностранец приставал к прохожей, а после силой затащил в машину. После вмешательства очевидцев девушка выскочила из транспортного средства, и второй раз водитель задержать ее не сумел.