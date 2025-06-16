Мигрант увез екатеринбургскую школьницу в Челябинск и удерживал две недели
Он пояснил, что в районе, где живет семья, часто гуляли приезжие. Но никаких проблем с ними никогда не было.
После исчезновения дочери родители обратились в полицию и к волонтерам. Поиски школьницы продолжались почти две недели, пока оперативники не вычислили, что мобильный телефон девочки находится в Челябинске.
По роумингу они установили адрес и нашли девочку в компании 24-летнего иностранца. По мнению отца, мигрант похитил и совратил ребенка. Он пояснил, что раньше дочь никогда не пропадала без предупреждения. Дожидаться приезда родных девочку отправили в подразделение по делам несовершеннолетних.
В начале прошлой недели полицейские Санкт-Петербурга задержали приехавшего в город уроженца стран ближнего зарубежья при попытке похищения девушки. Сначала иностранец приставал к прохожей, а после силой затащил в машину. После вмешательства очевидцев девушка выскочила из транспортного средства, и второй раз водитель задержать ее не сумел.