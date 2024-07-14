Похожий на гранату предмет нашли в машине москвича на востоке столицы

В Новогирееве на машине во дворе дома нашли похожий на гранату предмет

Подозрительный предмет, лежащий на иномарке во дворе жилого дома, обнаружили в районе Новогиреево в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, предмет, похожий на гранату, находится на бампере автомобиля Audi, припаркованного на Фрязевской улице. Парковка находится в 30 метрах от подъезда жилого дома.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, они ожидают прибытия саперов.

UPD.: выяснилось, что предмет действительно оказался снарядом — это страйкбольная граната. На месте был и владелец автомобиля, но от комментариев отказался.

Ранее житель Москвы тоже увидел подозрительный предмет. Это случилось в парковой зоне возле строящегося храма. По его словам, он был похож на страйкбольную гранату. На место также вызвали полицейских.

Еще один странный предмет обнаружили во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы 1 июля. Он походил на боевую гранату.