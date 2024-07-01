Похожий на гранату предмет нашли около университета в Москве

Похожий на гранату Ф-1 предмет нашли во дворе МФЮА на северо-востоке Москвы

Фото: РИА «Новости»

Во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, подозрительный предмет нашли во время рабочие во время раскопок. Во двор прибыла полиция. Территорию вокруг огородили, людей из здания рядом вывели. На место вызвали саперов.

Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее один из посетителей центрального московского автовокзала попытался пронести четыре квадрокоптера. Мужчину остановили около входа в здание на Щелковском шоссе. Документов на аппараты при себе у него не оказалось.

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте