Москвич нашел гранату возле храма

Житель Москвы заметил в парковой зоне возле строящегося храма подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Снаряд нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви.

«Предположительно, страйкбольная граната, ждем полицию», — указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли рабочие во время раскопок во дворе Московского финансово-юридического университета. Людей из здания эвакуировали, на место ЧП прибыли саперы и полиция.

Еще один похожий на гранату предмет обнаружили в московской школе. Источник 360.ru подтвердил, что боеприпас похож на снаряд времен Великой Отечественной войны. Эвакуацию проводить не пришлось, так как здание находилось на ремонте.