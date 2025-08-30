Похороны альпиниста Расторгуева пройдут 2 сентября в Геленджике

Погибшего при камнепаде на горе Джанги-Тау альпиниста Александра Расторгуева похоронят на следующей неделе в Геленджике. Об этом ТАСС сообщила его вдова Наталья Расторгуева.

«Похороны Александра Расторгуева пройдут 2 сентября», — сказала она.

Других подробностей собеседница издания приводить не стала.

Экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев совершал восхождение на гору Джанги-Тау в составе спортивной группы из трех человек. Камнепад настиг альпинистов 27 августа.

Двух человек эвакуировали на вертолете. Один из них не пострадал, вторая альпинистка получила травмы. МЧС по Кабардино-Балкарии достало тело Расторгуева из-под камней через несколько дней после трагедии.

Директор альпинистской учебно-спортивной базы «Безенги» Алий Анаев позже назвал произошедшее с альпинистами несчастным случаем.