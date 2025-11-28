«Похоронят под номерком». Многодетная мать случайно узнала о смерти мужа на «Госуслугах»

Москвичка Екатерина Лепеса случайно узнала о смерти мужа из уведомления на «Госуслугах». Евгения разыскивали два месяца, а в это время его тело лежало в морге, при нем был паспорт. Подробности сообщил телеканал РЕН ТВ .

Евгений пропал 18 сентября. Розыски полицией не привели к результату, женщина была уверена, что ее супруг пропал без вести. Екатерина осталась одна с тремя детьми, и однажды, проверяя документы на сайте госуслуг, она заметила извещение на имя ее двухлетней дочери. В нем ребенку назначили пенсию по потери кормильца.

Екатерина отметила, что если бы вовремя не заметила извещение, то ее мужа государство похоронило бы в безымянной могиле «под номерком». Она до сих пор не получила объяснений от правоохранительных органов, почему ей не сообщили о смерти мужа, который лежит в морге с паспортом. В медучреждении отметили, что информированием родственников занимается полиция.

По словам полиции, Евгения последний раз видели на камерах видеонаблюдения на станции метро «Рязанский проспект», после чего он пропал. Екатерине мужчина звонил в день пропажи в 18:11, он обещал приехать домой.

В справке о смерти значится дата: 19 сентября, и причина: отравление метадоном. Екатерина не верит в эту причину, так как ее муж никогда не употреблял наркотики, у них в семье не было скандалов и проблем. Многодетная мать намерена подать в суд, чтобы выяснить все обстоятельства дела.