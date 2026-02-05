«Похохотала в трубку». Суровый челябинский школьник сломал позвоночник сверстнику: причина удивила

Ее сыну предстоит полгода ходить в защитном корсете. Долго ходить и даже сидеть ему нельзя.

Женщина считает, что на ее сына напали специально. Она уже написала заявление в полицию и готовит иск в суд. По ее словам, мать второго школьника на жалобы отреагировала грубо.

«Даже не извинилась, а лишь похохотала в трубку», — рассказала она.

У матери второго ребенка своя версия событий. Она утверждает, что ее сын заступился за девочек, в которых одноклассник кидал снежки. По ее словам, мальчик поставил подножку после того, как сверстник проигнорировал замечания. Женщина уверяет, что позже извинилась перед семьей пострадавшего.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Выяснилось, что школьник, поставивший подножку, ранее уже состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В учебном заведении сейчас проводят внутреннее расследование.

За последние несколько дней в российских школах произошло несколько резонансных инцидентов.