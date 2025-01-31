Мать раскрыла детали похищения школьницы под Тюменью

Похищение школьницы в селе Княжево Тюменской области не было связано с традиционным обрядом перед будущим бракосочетанием. Об этом 360.ru сообщила мама подростка.

По ее словам, автомобиль злоумышленников перед похищением подъехал прямо к воротам школы в селе.

«Телефон у дочери выключен с момента ее похищения, связи с ней нет. Мы все русские христианской веры, нет такого, чтобы похищали ребенка именно для свадьбы», — сказала женщина.

Ольга отметила, что дочка общалась с молодыми людьми, которые были другой национальности. Однако семью девочка в свои отношения не посвящала.