Похитителем животных оказался уроженец Вологодской области, ранее судимый за кражу и с 2020 года находившийся в розыске за то, что сбежал из-под условного срока. Полицейские поймали вора с поличным в электричке. Один из украденных им зверей погиб.
Эпичный friendly fire. Расследование дела Волкова отрезвит Польшу
Круглый стол на тему цифровой медицины провели в рамках форума ОЭЗ в Дубне
Появились подробности о затонувшей в Китае атомной подлодке
Производственное предприятие в Воскресенске модернизируют к 21 октября
В Москве представили регионам практики по развитию городской инфраструктуры
Похищенного из Ярославского зоопарка кенгуру нашли живым в Королеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте