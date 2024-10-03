«Малышу ничего не угрожает». В ярославском зоопарке рассказали о спасенном кенгуру

Кенгуренок, похищенный из парка птиц в Калужской области, находится в Ярославском зоопарке. Об этом сообщили 360.ru в самом учреждении.

«Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов. Его состояние удовлетворительное, он находится под постоянным ветеринарным контролем», — подчеркнули в зоопарке, пообещав скоро вернуть его владельцам.

Кенгуренка, похищенного из самого Ярославского зоопарка, пока найти не удалось.

«Информации о нашем Кроше пока, к сожалению, нет, но мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что похититель животных с 2020 года находился в федеральном розыске после того, как сбежал из-под условного срока за кражу. Поймали его в электричке. Кенгуренок, находившийся у него в сумке, попытался убежать, но полицейские перехватили его.