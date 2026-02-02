Погибшими в ДТП под Красноярском оказались сотрудник ФСИН и абитуриенты

В результате ДТП на трассе Р-25 «Сибирь» пострадали шесть человек, еще пятеро погибли. Жертвами аварии стали сотрудник ФСИН и четыре кандидата на поступление в вуз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Красноярскому краю.

Смертельное ДТП произошло 2 февраля — во время движения по трассе от грузовика отсоединился прицеп с модульным домом, который выехал на встречную полосу. В результате с ним столкнулась «ГАЗель» с пассажирами.

В ДТП погибли четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в ведомственный вуз ФСИН и сотрудник. Еще шесть человек доставили в медицинские учреждения края в состояниях различной степени тяжести.

«В связи с трагическим событием ФСИН России и ГУФСИН России по Красноярскому краю выражают глубокие соболезнования родным и близким пострадавших и погибших», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в МВД по региону подтвердили гибель 52-летнего водителя микроавтобуса и четырех несовершеннолетних. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.