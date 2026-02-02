Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае, погибли четверо детей

«ГАЗель» с пассажирами влетела в прицеп грузовика на 965 километре федеральной трассы Р-257 «Сибирь». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Водитель автомобиля «Века» двигался со стороны Канска в Красноярск, буксируя модульный дом. Прицеп отсоединился и выехал на встречку, где с ним столкнулась «ГАЗель», которой управлял 52-летний водитель.

«В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека были госпитализированы.

На месте аварии работает полиция.

