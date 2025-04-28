Погибший в драке с велосипедистом мужчина в Лобне облил обидчика пивом

По его данным, 21-летний парень катался на улице Чкалова. К нему подошел пьяный мужчина, стал материться и кричать, после чего облил пивом. В итоге велосипедист ударил обидчика по лицу. Он упал и ударился головой. Потерпевшего госпитализировали, но не смогли спасти.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Велосипедиста доставили в отдел. Информацию о ЧП передали в следственные органы.

Ранее на Сахалине особо опасный пациент в психбольнице до смерти забил соседа. Происшествие случилось в 2023 году, но расследование закончили только сейчас. Следователи выяснили, что заведующий отделением, несмотря на противопоказания, поместил опасного больного на лечение в одно из отделений. Теперь врачу грозит срок до пяти лет.