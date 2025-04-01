Особо опасный пациент психбольницы на Сахалине до смерти избил соседа по палате

На Сахалине особо опасный пациент в психбольнице до смерти избил соседа. Теперь уже бывшему заведующему отделением грозит срок до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Происшествие случилось в 2023 году, но расследование уголовного дела закончили только сейчас. По данным следствия, сотрудник больницы при наличии противопоказаний поместил особо опасного пациента на стационарное лечение в одно из отделений.

«При этом, не проведя в отношении него освидетельствование комиссией из числа врачей-психиатров для решения вопроса об изменении ему принудительной меры медицинского характера», — заявили в ведомстве.

В итоге буйный пациент избил другого больного. От полученных травм потерпевший скончался. Против заведующего возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Максимальное наказание за это преступление — срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

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