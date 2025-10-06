Погибший в Челябинске подросток перед смертью говорил с матерью

Челябинский подросток получил смертельный удар током во время разговора по телефону с матерью. В распоряжении 360.ru оказалось видео из многоквартирного дома, где произошла трагедия.

Тело 16-летнего парня обнаружили с сильными ожогами на руке. Перед звонком он поставил смартфон заряжаться.

Источник 360.ru уточнил, что подростка уже похоронили. Родственники погибшего надеются, что причастных к его гибели удастся установить.

Жильцы многоэтажки провели личный осмотр этажного распределительного щитка и сняли процесс на видео. На кадрах видно, что в нем оборваны провода.

По данным Следственного комитета, уголовное дело после ЧП возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подростка нашли мертвым 30 сентября в одной из квартир дома № 16 по Южноуральской улице.

В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых установят причину смерти юноши.