Подросток погиб во время разговора по телефону у батареи

СК: в Челябинске подросток погиб при разговоре по телефону с зарядкой у батареи

В Челябинске 16-летний подросток скончался во время разговора по смартфону с подключенным зарядным устройством к электросети. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Челябинской области.

Тело молодого человека обнаружили вечером 30 сентября в доме по Южноуральской улице с ожогами на руке. Следствие выяснило, что несовершеннолетний разговаривал по мобильному телефону, находясь рядом с радиатором отопления.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». СК назначил экспертизы для установления причины смерти подростка.

Ранее 17-летняя девушка погибла после удара током, когда потертый зарядный кабель смартфона коснулся металлического основания кровати.