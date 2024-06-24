Погибший при теракте в Дагестане полицейский Хидирнабиев недавно стал многодетным отцом

В результате теракта в Дербенте при исполнении служебного долга погиб начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев. Несколько месяцев назад у него родился ребенок, рассказал 360.ru руководитель городского информационного центра Руслан.

По его словам, Хидирнабиев был многодетным отцом. Несколько месяцев назад у него родился третий ребенок. Близкие погибшего подавлены, отметил Руслан.

«Хидирнабиев был начальником отдела полиции нашего города. Знаком недолгое время, так как недавно только был назначен. <…> [Близкие] только приехали с похорон. Родные просто подавлены», — рассказал он.

Руслан заметил, что Хидирнабиев был профессионалом своего дела. Полицейский очень требовательно относился к службе и почти жил на работе.

«В то же время был очень улыбчивым душевным человеком. Сразу располагал к себе», — добавил Руслан.

Родственница погибшего добавила, что считает Хидирнабиев героем.

«Он самый-самый. Герой», — сказала она 360.ru.

Согласно данным официального аккаунта города Дагестанские Огни в соцсети «ВКонтакте», подполковник полиции погиб в результате тяжелого ранения во время перестрелки с террористами в Дербенте. Врачи боролись за жизнь Хидирнабиева, но спасти не смогли.

Всего во время терактов в Дагестан жертвами стали 15 правоохранителей. Список погибших обнародовала официальный представитель МВД Ирина Волк. Также в результате происшествий скончались четыре мирных жителя.