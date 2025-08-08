Погибший на Камчатке пилот вертолета не жаловался на проблемы с сердцем

Пилот вертолета, который умер от сердечного приступа во время полета на Камчатке, не жаловался на проблемы со здоровьем перед рабочим днем. Об этом заявила его супруга в беседе с 360.ru.

«Не было у него проблем с сердцем. <…> Утром как обычно, поспал, позавтракал да поехал. Ничего не предвещало беды», — заявила она.

Перед смертью супруг написал ей о боли в сердце.

По словам женщины, раньше никаких происшествий с мужем не происходило. Он всегда отличался особенной ответственностью, работал на совесть и все полеты проходили штатно. Кроме того, у пилота не было вредных привычек.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку по факту гибели пилота вертолета. По предварительным данным, он выполнял полет с тремя пассажирами по маршруту Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — вулкан Крашенинникова — Петропавловск-Камчатский.

Во время полета он почувствовал себя плохо. Пилот другого вертолета, который выполнял экскурсионный полет, помог транспортировать мужчину к врачам в Петропавловск-Камчатский. Несмотря на это, он скончался. Пассажиров эвакуировали.